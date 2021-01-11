شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الخليجية تصعد بقيادة أسهم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الاثنين، مخالفة الاتجاه العالمي، إذ احتلت أسهم القطاعات غير النفطية الصدارة وقادت أسواق الإمارات المكاسب بشكل أساسي.

أبوظبي 1.2% إلى 5237 نقطة

دبي 0.9% إلى 2699 نقطة

عاد القطاع غير النفطي في دبي، مركز السياحة والأعمال في الشرق الأوسط، إلى النمو في ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من أن التوسع كان متواضعا مع انخفاض التوظيف وتراجع المعنويات للعام الجديد، حسبما أظهر مسح مؤشر إتش.آي.إس ماركت لمديري المشتريات في دبي.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.9% كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.2%.

السعودية 0.6% إلى 8869 نقطة

الكويت 1.1% إلى 6123 نقطة

قطر 1.1% 10843 نقطة

وأنهى المؤشر السعودي التداول على ارتفاع 0.6 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

وارتفع سهم شركة الأسمنت السعودية 2.6%، بينما أنهى سهم أسمنت تبوك التعاملات مرتفعا 6.2% وأسمنت ينبع 4.5%.

وصعد المؤشر القطري 1.1% مواصلا الصعود لثالث جلسة على التوالي.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.2 بالمئة، وكان الأفضل أداء على المؤشر القياسي.

مصر 0.6% إلى 11280 نقطة

البحرين 0.03% إلى 1453 نقطة

مسقط 0.1% إلى 3725 نقطة

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 0.6 بالمئة، مدفوعا بمكاسب 1.7 بالمئة لأسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد. (رويترز)