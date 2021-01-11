شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتح الأجواء أمام الطائرات القطرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

كشف سيف السويدي مدير عام «الهيئة العامة للطيران المدني» عن استكمال كافة الإجراءات لتشغيل شركات الطيران الإماراتية والقطرية رحلات بينية بين دولة الإمارات وقطر أو عبور الطائرات أجواء البلدين.

أول طائرة قطرية عبرت أجواء الإمارات قادمة من ملبورن الأسترالية ومتجهة إلى الدوحة

وقال السويدي: «عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعاً تنسيقياً مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)» وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الطيران المدني القطرية والخطوط الجوية القطرية للتأكد من جاهزية كافة الأطراف لاستئناف الحركة الجوية بين البلدين، وبناء على ذلك قامت الهيئة بإلغاء جميع الإجراءات السابقة التي كانت تحول دون استئناف الحركة الجوية.

وأضاف السويدي أن هذه الإجراءات جاءت لتترجم مخرجات قمة العُلا، وذلك بعد صدور التوجيهات بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بين دولتي الامارات وقطر. وأوضح أنه تم فتح جميع المسارات الجوية مع دولة قطر، حيث عبرت أول طائرة قطرية أجواء دولة الإمارات تابعة للخطوط الجوية القطرية قادمة من ملبورن الأسترالية ومتجهة إلى الدوحة.

وتوقع السويدي أن يصل عدد الرحلات الجوية بين الامارات وقطر ما بين 60 إلى 70 رحلة يومية، ومن المتوقع أن ترتفع في المستقبل، وذلك بحسب الاتفاق بين البلدين وحجم الطلب.

وأعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» في وقت سابق، عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، اعتباراً من يوم السبت 9 يناير، وذلك عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وقالت الهيئة إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية .