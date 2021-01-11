انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي العالمي 3.6% في 2020



قالت ريستاد إنرجي للاستشارات، الاثنين، إن إنتاج الغاز الطبيعي العالمي انخفض 3.6 بالمئة في 2020، لكنه ظل يفوق الاستهلاك في ظل الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالطلب والأسعار.

وتكشف بيانات ريستاد أن الإنتاج تراجع إلى 3918 مليار متر مكعب مع تضرر إنتاج أمريكا الشمالية أشد الضرر، وهو أقل من تقدير سابق.

وقالت شركة الاستشارات إن الطلب العالمي على الغاز انخفض 2.5 بالمئة إلى 3840 مليار متر مكعب بحسب التقديرات، بيد أن انخفاض أسعار الغاز يعني زيادة قدرته التنافسية مقارنة مع الفحم في قطاع الكهرباء وهو ما ساهم في الحد من النزول.

وفي ضوء تأثير إجراءات الإغلاق الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا، تراجع الطلب في أوروبا سبعة بالمئة بما يعادل 40 مليار متر مكعب، بينما ظل الطلب في آسيا قوياً نسبياً.

وخالفت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية الاتجاه النزولي وزادت 3% إلى 363 مليون طن، مدفوعة بالطلب من آسيا، لاسيما الصين، حسبما ذكرته ريستاد.

وبلغت أسعار الغاز المسال في آسيا مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي.

ونمت قدرات التسييل 5% إلى 464 مليون طن سنوياً، مع دخول محطات جديدة حيز الإنتاج في الولايات المتحدة على الأخص.

توقعات 2040.

وفي نظرة مستقبلية إلى العام 2040، قالت شركة الاستشارات إنها تتوقع نمو الإنتاج العالمي من الغاز 24% إلى 4857 مليار متر مكعب، مدفوعاً بزيادة 410 مليارات متر مكعب في أمريكا الشمالية، وإن كانت السياسات المناخية الطموح تحت إدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن تشكل مبعث خطر في التوقعات.

وقالت ريستاد إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي، بقيادة آسيا، 26% على مدى العشرين عاماً القادمة إلى 4867 مليار متر مكعب، لكن أوروبا ستشهد انخفاضاً من 2024.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يقفز إنتاج الغاز المسال 79% إلى 672 مليون طن بحلول 2040 لكنه سيظل أقل من الطلب العالمي عليه المُقدر عند 736 مليون طن.

وتتوقع ريستاد أن تتضاعف قدرات التسييل إلى نحو مثليها عند 886 مليون طن سنوياً.

(رويترز)