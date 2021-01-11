شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صندوق سيادي يخفض حصته بـ"جهينة"..وشقيقة علاء عرفة ترفع حصتها بـ"عرفة القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، تنفيذاً للمادة رقم 30، عن تحركات لعدد من كبار المساهمين لزيادة حصتهم بهذه الشركات، أبرزها زيادة المساهم إسماعيل بن علي بن إسماعيل تركي حصته بشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 7.789% تعادل 77.9 مليون سهم إلى 10.676% تعادل 106.8 مليون سهم، ورفع المساهم يوسف الفار حصته بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية من 21.81% تعادل 82.4 مليون سهم إلى 22.48% تعادل 84.96 مليون سهم.

كما رفعت شيرين شقيقة علاء عرفة حصتها بشركة عرفة القابضة للاستثمارات المالية من 6.90% تعادل 32.5 مليون سهم إلى 7.50% تعادل 35.3 مليون سهم، كما اشترت شركة بيت التأمين المصري السعودي 19.45% من المجموعة المصرية العقارية، والتي شهدت شراء شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية حصة 8.94%، فيما خفض البنك الأهلي المصري حصته في الشركة من 33.95% إلى 0.05%.

فيما خفضت شركة Norges Bank، المسئولة عن إدارة احتياطيات النقد الأجنبى فى النرويج وإدارة صندوق المعاشات الحكومية العالمى (GPFG)، والذى يعد أكبر صندوق سيادى فى العالم، حصتها بشركة جهينة للصناعات الغذائية من 5.32% تعادل 50.1 مليون سهم إلى 4.07% تعادل 38.4 مليون سهم.