شكرا لقرائتكم خبر عن 8.9 مليار جنيه قيمة تداول سندات الخزانة بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن حركة تداول سندات الخزانة عن طريق نظام المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وبلغت 8.5 مليون ورقة بقيمة 8.9 مليار جنيه عبر تنفيذ 43 صفقة، فى حين بلغ حجم التداول على الأسهم 595.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 190 شركة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

وسجلت تعاملات المصريين 77.37% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.06%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 24.2 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13738 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4350 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1049 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.