شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 11-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 11-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العبوات الطبية، مصر بني سويف للأسمنت، أسمنت سيناء، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 595.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 24.2 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13738 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4350 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1049 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.97%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.96%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 15.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- العبوات الطبية إغلاق 0.602 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.43%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 7.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.06%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 15.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.785 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%.