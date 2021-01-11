شكرا لقرائتكم خبر 903 تراخيص صناعية جديدة في 2020 باستثمارات 23.5 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمصانع خلال العام الماضي 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في تقرير مؤشراتها السنوي لعام 2020 أن 515 مصنعا من التي تم الترخيص لها بدأت أعمال الإنتاج في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية فإن خطط التوطين التي عملت عليها وبمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020م أسهمت في خلق نحو 39 ألف وظيفة، بنسبة توطين تصل إلى 37%، مبينة أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للمبادرات المتنوّعة الداعمة التي أطلقتها الوزارة لاستقرار القطاع خلال أزمة كورونا ، إذ يعد القطاع الصناعي من أقل القطاعات تأثرا خلال هذه الأزمة.

وذكرت الوزارة في تقرير مؤشراتها لشهر ديسمبر 2020 أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي، لافتة إلى أنه تم الترخيص لـ 73 مصنعا جديدا خلال هذا الشهر، بحجم استثمارات يتجاوز أكثر من 2 مليار ريال، فيما بدأ 30 مصنعاً عمليات الإنتاج، بينما أسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبيّنت الوزارة بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع، والتي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعا، تشمل 1074مصنعا للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعا لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعا لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1935 مصنعا، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعا، إضافة إلى 323 مصنعا للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعا للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعاً، 356 مصنعا متخصصا في صناعة الأثاث.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، والتي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حيث شهد القطاع نموا كبيرا في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها.

مؤشرات ديسمبر الصناعية:

9681 مصنعا إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر 2020

9630 مصنعا إجمالي المنشآت الصناعية القائمة، وتحت الإنشاء حتى نهاية نوفمبر 2020.

8807 مصانع إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر 2019.

51 الزيادة في عدد المصانع خلال شهر

874 الزيادة في عدد المصانع خلال عام

التغير في عدد العاملين بالقطاع خلال ديسمبر 2020:

إجمالي العاملين 2504

سعوديون 1300

وافدون 1204

ترخيصا جديدا 73

2.148 مليار ريال حجم الاستثمار في المصانع الجديدة

2653 عدد العمالة المرخصة للتراخيص الجديدة

30 مصنعا بدأت الإنتاج خلال ديسمبر

مؤشرات عام 2020 الصناعية:

903 عدد التراخيص للمصانع الجديدة

515 مصنعا بدأت الإنتاج

39404 عدد العمالة المرخصة للتراخيص الجديدة

التغير في عدد العاملين بالقطاع:

إجمالي العاملين 17807

سعوديون 9495

وافدون 8312