شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. ما هو "ميثاق المواطن" الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق حوارًا مجتمعيًا، حول ميثاق المواطن عبر تقنية Zoom، ويشرح ”الخليج 365” طبيعة تلك الوثيقة وأهميتها بالنسبة للمواطن.

ما هي وثيقة المواطن؟

يهدف هذا الميثاق إلى قياس التحسن المتواصل في جودة الخدمات المقدمة للمواطن، في كل من القطاع الخاص والحكومي، بحيث تصبح هذه الخدمات تُلبي بفعالية حاجات ورغبات المواطنين من متلقي الخدمة دون تمييز.

ما أهمية طرح الحوار المجتمعي حول الميثاق في الوقت الحالي؟

يأتي الحوار المجتمعي في إطار تطبيق معايير الشفافية والمساءلة ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وإتاحة البيانات، وفي ضوء تعزيز الشراكات بين كل شركاء التنمية، وتعزيز المساءلة وسيادة القانون، وهو ما يهدف في النهاية إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ماذا يستفيد المواطن من الحوار حول هذا الميثاق؟

ميثاق المواطن يعد تعهدًا يصدر من قبل الجهة المقدمة للخدمة تجاه عملائها بأن تتولى تقديم أو توفير الخدمة وفقًا لمعايير جودة معلنة متفق عليها، بحيث يمثل هذا التعهد بما يتضمنه من معايير أساسًا لمحاسبة الجهة المقدمة للخدمة، وتعتبر الوثيقة أداة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وإطار زمني محدد، مع التزامات محددة من الجهة الحكومية مقدمة الخدمة لعملائها.

ما هي آليات الحوار المتوقع والمشاركين فيه؟

المشاركة بالحوار المجتمعي متاحة لأي قطاع بالدولة، ويعقد على مدار خمس جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء يمثلون المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الرقابية، وموظفي الخدمة المدنية، والأكاديمين.

ما هي النتائج المتوقعة من هذا الحوار؟

من المتوقع أن يثمر الحوار المجتمعي عن وثيقة عامة قابلة للتنفيذ لميثاق المواطن يسهل تطبيقها ومتابعتها وتحديثها من ذوي الشأن.