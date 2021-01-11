شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف تتسلم إفادة بتوافق أنشطتها مع الضوابط الشرعية الصادرة عن"أيوفي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن استلامها، أمس الأحد، إفادة تؤكد اكتمال عملية مراجعة أنشطة الشركة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة.

وأكدت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن هذه الإفادة توافق أنشطتها مع الضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "الأيوفي".

وبحسب البيان، تتمثل أنشطة الشركة في فصل حسابات المساهمين عن حسابات حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق)، بالإضافة إلى منتجات التأمين.

هذا، وسوف تتولى دار المراجعة الشرعية مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة الشركة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية.

كذلك ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي من أجل تقييم التزام الشركة مع السياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق.

يُذكر أن أرباح ميدغلف ارتفعت بنسبة 43.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020، لتصل - قبل الزكاة- إلى 7.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 42.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.