شكرا لقرائتكم خبر عن جازادكو تحصل على حكم ابتدائي برفض دعواها ضد مجلس إدارة أسماك تبوك السابق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن استلامها الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى المُقامة ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك السابق.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنها تقدمت بالاستئناف والاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن فور حدوثها.

وتجدر الإشارة إلى أن جازادكو حققت صافي أرباح بلغ 8.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الانخفاض في التكاليف التشغيلية الناتجة عن المبادرات المستمرة لتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء وذلك من خلال الاستثمارات التطويرية لقطاعات الشركة والتي تدعم رؤية الشركة لخفض التكاليف التشغيلية وزيادة الانتاج.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 8.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.