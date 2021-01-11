شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد لسهم "تويتر" بعد غلق حساب الرئيس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو حاد في أول جلسة بعد قرار الشركة بغلق حساب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على منصتها الاجتماعية.



وأكدت "تويتر" هذا الأسبوع بأنها أغلقت حساب "ترامب" بشكل نهائي بسبب خرقه لقواعد التغريدات وما رأته من دعوات للعنف ونشر المعلومات المضللة للمتابعين.



وجاء ذلك بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي "ترامب" مبنى الكونجرس في واشنطن الأسبوع الماضي الأمر الذي استدعى إدانات حزبية محلية ودولية.



ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى عزل "ترامب" من منصبه بعد اقتاحام الكونجرس من جانب أنصاره.



أما المستشار الألمانية "أنجيلا ميركل"، فقد وصفت إغلاق شركة "تويتر" لحساب "ترامب" بالمشكلة التي يصعب حلها داعية للانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تويتر" بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.4% إلى 48.2 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة اليوم عند 48.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 45.1 دولار.