460 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

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وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، منها: البيع بالتجزئة والمطاعم والتجارة العامة، حيث تمثلت المخالفات المضبوطة في تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن جزءا كبيرا من المخالفات المضبوطة كان بفضل البلاغات التي وردت إليها من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ بلغ عدد البلاغات التي تلقاها قسم الرقابة والتفتيش 194 بلاغا في المدة نفسها.
وجددت الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
كما دعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.
متابعة الضريبة
2,499 زيارة
462 مخالفة
المخالفات:
- تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية
- عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة
- عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية
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