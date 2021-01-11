توقيع 4 اتفاقيات لدعم برنامج توطين الوظائف بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس توقيع 4 اتفاقيات تعاون استراتيجية داعمة لدور البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، وذلك في مرحلته الثالثة «تمكين التجارة الرقمية».

ونوه الأمير مشعل بن ماجد بمثل هذه الاتفاقيات التي تدعم برنامج التوطين بما يعود نفعه على شباب وشابات هذا الوطن وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدا أن الهدف من البرنامج الاستمرار لتحقيق أهدافه المتمثلة بتدريب وتأهيل الشباب والشابات وتزويدهم بالخبرات اللازمة، مشيدا بإيجابية جامعة جدة وتفاعلها مع هذا المشروع عبر كوادرها الأكاديمية.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تضع من ضمن أهدافها توطين الوظائف وأن تكون الأولوية بشغلها بأبناء الوطن، مؤكدا السعي لتأهيلهم لسوق العمل والتعاون مع القطاع الخاص بهذا الشأن عبر غرفة جدة للوصول إلى نجاح وظيفي أكبر.

وثمن توقيع أربع اتفاقيات للبرنامج، إحداها مع بنك التنمية الاجتماعية الذي سيقدم من جانبه خدمات وحلولا تمويلية وخدمات غير مالية، منها الدعم التمويلي للمشاريع الريادية لخريجي برنامج «توطين3” وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية وتحديدا في مجالي التدريب والاستشارات.

ونوه بتوقيع اتفاقيات للبرنامج مع كل من باب رزق جميل، وعيادات الأعمال، وصندوق الاستثمارات والتنمية المستدامة بجامعة جدة التي ستسهم من جانبها في تحديد فرص ريادة الأعمال، ودراسة البرامج المناسبة للملتحقين بالبرنامج، ودعم المشاريع الريادية من خلال حاضنات الأعمال، والمشاركة في اللجان المشكلة التي تقوم باختيار

المشاريع الريادية.

توقيع 4 اتفاقيات مع:

01. بنك التنمية الاجتماعية

02. باب رزق جميل

03. عيادات الأعمال

04. صندوق الاستثمارات والتنمية المستدامة بجامعة جدة