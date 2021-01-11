«التجارة» تتابع التزام محطات الوقود بتسعيرات أرامكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة التجارة على متابعة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، المعلن عنها وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في المملكة. وأكدت الوزارة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فوريا لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعلنة والممتنعة عن البيع. ودعت وزارة التجارة ملاك محطات الوقود إلى التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دوريا؛ تجنبا للعقوبات النظامية. وتراقب التجارة محطات بيع الوقود لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها. ودعت وزارة التجارة ملاك محطات الوقود إلى التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دوريا؛ تجنبا للعقوبات النظامية. وتراقب التجارة محطات بيع الوقود لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

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