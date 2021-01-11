شكرا لقرائتكم خبر التقدم خلال 90 يوما من ترك العمل شرط للحصول على دعم «ساند» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن برنامج (ساند)، أحد برامج المؤسسة التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وبينت خلال حملتها الإعلانية التي تنفذها للتوعية بمنافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، أنه يتطلب للحصول على تعويض ساند، أن يتقدم المتعطل خلال 90 يوما من تركه العمل.

يساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الالكتروني.

في حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أو تطبيق تأميناتي

يجب تقدم المتعطل خلال 90 يوما من تركه العمل.

المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتقديم الطلب.

وحول طريقة التقديم، أوضحت التأمينات أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الالكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي.

صرف التعويض: