التقدم خلال 90 يوما من ترك العمل شرط للحصول على دعم «ساند»

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وبينت خلال حملتها الإعلانية التي تنفذها للتوعية بمنافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، أنه يتطلب للحصول على تعويض ساند، أن يتقدم المتعطل خلال 90 يوما من تركه العمل.وحول طريقة التقديم، أوضحت التأمينات أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الالكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي.
- يساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.
- يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الالكتروني.
- في حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أو تطبيق تأميناتي
- يجب تقدم المتعطل خلال 90 يوما من تركه العمل.
- المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.
- يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتقديم الطلب.
صرف التعويض:
- بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى.
- بواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك.
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