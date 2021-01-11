شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 11-1- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 11-1- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان موقع CNN Travel ، أن مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها فى عام 2021، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهي كالتالي:

مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها فى عام 2021

نشر موقع CNN Travel "" تقريرا مصورا استعرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية التي رشحها الموقع للسائحين لزيارتها خلال العام الجديد والتى بلغ عددها 21 مقصدا من بينها مصر، حيث جاءت مصر في المرتبة الخامسة بعد انتركاتيكا (قارة القطب الجنوبى)- كندا - ديزنى – دبى، وهو ما يؤكد على الثقة والتميز التي يحظى بها المقصد المصرى، كما نشر موقع "CNN العربية" فيديو قصير عن هذه الوجهات السياحية.

وزارة المالية توافق على الشكل التعاقدى لمؤقتى المجلس الأعلى للآثار

وافقت وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 202 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار العاملين بند أجر نظير عمل (السراكي) نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: يجب استكمال قواعد الرسوم الجمركية بحلول يوليو

قال مسؤول كبير بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اليوم الاثنين، إنه يتعين على أعضاء المنطقة الجديدة استكمال جداول زمنية لتخفيض الرسوم الجمركية ووضع اللمسات الأخيرة على قواعد المنشأ الأساسية بحلول يوليو.

تعرف على شروط إحلال سيارتك والمستندات المطلوبة.. فيديو

بدأت الحكومة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحلال وتجديد السيارات القديمة، بهدف الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، ووجه الرئيس السيسى، بضم السيارات الملاكي للمبادرة، بعدما كانت تقتصر على سيارات الأجرة والأوتوبيسات والنقل فقط.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

مصادر ترجح إعلان أسعار الغاز للمصانع قريبا واتجاه لخفض الأسعار

رجحت مصادر في القطاع الصناعى، إعلان أسعار الغاز للمصانع خلال وقت قريب جداً عبر اللجنة المشكلة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والممثل فيها وزارت الصناعة والمالية والبترول والكهرباء.

أسعار الذهب اليوم فى مصر 11 -1-2021.. عيار 21 يسجل 810 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى مصر مستهل تعاملات الأسبوع، استقرارا ملحوظا إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 810 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع استمرار استقرار الأسعار العالمية للذهب.

وزير البترول: جارى تنفيذ مصافى تكرير بـ4 محافظات باستثمارات 7 مليارات دولار

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام والتى شملت شركات تكرير البترول "القاهرة -السويس -النصر -أسيوط" عبر تقنية الفيديو كونفرانس.