شكرا لقرائتكم خبر عن عملة "البيتكوين" تسجل هبوطا حادا بنسبة 18.5% لتصل إلى 32048 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت عملة "البيتكوين" الرقمية، خلال تداولات اليوم الاثنين، هبوطا حادا بلغت نسبته حوالي 18.5%.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت بيانات موقع "CoinDesk" بأن سعر "البيتكوين" هبط في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 18.44% إلى مستوى 32048 دولارا.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن صعدت عملة "البيتكوين" بحوالي 200% منذ العام 2020، مرتفعة في أوائل يناير 2021 إلى أكثر من 40 ألف دولار، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.