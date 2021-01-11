شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تتراجع من مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين متراجعة عن مستويات قياسية مع اقبال المتعاملين على مبيعات لجنى الأرباح بعد صعود حاد أثاره اللقاح والتحفيز المالي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول فى بورصة وول ستريت منخفضا 82.60 نقطة، أو 0.27%، إلى 31015.37 نقطة فى حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسى 21.50 نقطة، أو 0.56%، إلى 3803.14 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 153.20 نقطة، أو 1.16%، إلى 13048.78 نقطة.