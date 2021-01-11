شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط إحلال سيارتك والمستندات المطلوبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحكومة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إحلال وتجديد السيارات القديمة، بهدف الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، ووجه الرئيس السيسى ، بضم السيارات الملاكي للمبادرة ، بعدما كانت تقتصر على سيارات الأجرة والأوتوبيسات والنقل فقط.

وأتاحت الحكومة ، فرص لسداد قيمة التجديد على 10 سنوات وهي أطول فترة سداد، كما أن جميع السيارات حتى موديل 2001 بشرط الا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما، والمستندات المطلوبة هي رخصة السيارة، والبطاقة الشخصية، وإيصال مرافق، وتستهدف الحكومة تحويل 15 ألف سيارة ميكروباص و55 ألف سيارة ملاكي وأجرة خلال 2021.

ويمكن التقديم للاشتراك فى المبادرة من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة أو الخط الساخن 16733، السنة الأولى للمبادرة تستهدف تحويل 70 ألف سيارة، كما ستكون الإجراءات والشروط موحدة في جميع البنوك المصرية التى ستشارك جميعها في المبادرة، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات في 7 محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، الأسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر.