شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الأسبوع مع متابعة التطورات السياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل متابعة الأسواق للتطورات السياسية في الولايات المتحدة بعد أحداث الأسبوع الماضي.



كان أنصار الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" قد اقتحموا مبنى الكونجرس في واشنطن الأسبوع الماضي الأمر الذي استدعى إدانات حزبية محلية ودولية.



ورغم محاولات الرئيس الأمريكي "ترامب" شجب هذا الحدث والتأكيد على ملاحقة المتورطين، إلا أن رئيس مجلس النواب "نانسي بيلوسي" دعت نائب الرئيس "مايك بنس" لعزل "ترامب" بموجب الدستور.



وسوف يبدأ هذا الأسبوع موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات بأمريكا، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسهم شركات كبرى أبرزها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"فيسبوك" و"أمازون" و"تسلا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 135 نقطة) إلى 30962 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 13094 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 3805 نقاط.