شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يعاود الانخفاض بضغط من قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد صعود المعدن الصناعي لخمس جلسات على التوالي آخرها يوم الجمعة.



وتشير التوقعات إلى أن المزيد من القيود على تلوث الهواء والتعافي المرجح في حركة السفر عالميا بعد زوال جائحة "كورونا" سوف يؤديان إلى انتعاش الطلب على البلاديوم وغيره من المعادن الصناعية.



يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن البلاديوم يستخدم بشكل مكثف في قطع غيار وأجزاء بالسيارات تعمل على تقليل انبعاثات الكربون الملوث للغلاف الجوي.



وعلى أثر ذلك، فإن القيود التي تفرضها الدول والحكومات لتخفيف تلوث الهواء سوف تعني زيادة الطلب على البلاديوم، ومن ثم ارتفاع أسعاره.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2348.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2405 دولارات وأقل سعر عند 2344.5 دولار.