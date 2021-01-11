شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد أكثر من 2% بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد أكثر من 2% متخلية عن أعلى مستوى فى 11 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال الطلب فى الصين ، بعد أكبر زيادة يومية بالإصابة بفيروس كورونا فى البلاد فى أكثر من خمسة أشهر.

انخفض خام برنت بنسبة 2.2% إلى مستوي 55.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.26$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.32$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

عند تسوية الجمعة ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 9 % ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأضخم خلال الأربعة أشهر الأخيرة إلى تعهد المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها النفطي خلال الشهرين المقبلين ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية.

فى الصين ، قالت هيئة الصحة الوطنية يوم الاثنين إن البر الرئيسي فى البلاد شهد أكبر زيادة يومية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى أكثر من خمسة أشهر ، خاصة مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة فى مقاطعة "خبي" التي تحيط بالعاصمة بكين.

وفى مدينة "شيجياتشوانغ" عاصمة خبي ومركز تفشي العدوى فى المقاطعة ، فرضت السلطات حالة الإغلاق على المدينة ،ومنعت الأشخاص والمركبات من المغادرة إلى مدن أخرى للحد من انتشار المرض.

وفى أوروبا تخضع معظم الدول الآن لأشد القيود الصرامة منذ الموجة الأولى للفيروس ، وفقا لمؤشر أكسفورد للتشدد ،والذي يقيم عمليات حظر السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل المختلفة.