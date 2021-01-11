شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل عائد سندات الخزانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأكثر استقرارا فى العالم ، فى ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 % إلى مستوى 90.55 نقطة الأعلى منذ 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.06 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.02 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع تزايد إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية استغلالا لمستوياتها المنخفضة قرابة ثلاث سنوات.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات الارتداد من مستوي 89.20 نقطة الأدنى منذ آذار/مارس 2018.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ، بفضل محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، وبيانات اقتصادية قوية ، بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير مجلس الاحتياطي الاتحادي ، أن المركزي الأمريكي سيقدم الكثير من الإشعارات قبل تقليص برنامجه لشراء السندات.

وأظهرت بيانات نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي فى كانون الأول/ديسمبر ، بأفضل وتيرة منذ آب/أغسطس 2018 ،ونما قطاع الخدمات خلال نفس الشهر بأفضل من التوقعات ، فى علامات قوية على أن أكبر اقتصاد فى العالم يتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وانحسرت التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ، بعد تصديق الكونغرس على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بالانتخابات الرئاسية ، عقب ساعات من الاضطرابات التي شهدها الكونغرس واقتحام عدد من أنصار الرئيس الجمهوري "دونالد ترامب" مبنى كابيتول هول وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن احتجاجاً على فوز الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن في الانتخابات الأخيرة والذي سيتولى زمام أمور البيت الأبيض بحلول 20 من كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن جهته قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المنتهية ولايته هذا الشهر ،إنه سيكون هناك انتقالا منظما للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن.

وفاز الحزب الديمقراطي أيضا هذا الأسبوع ،بمقعدي الإعادة لمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا ، ليرتفع عدد مقاعد الحزب إلى 50 مقعدا بالتساوي مع الحزب الجمهوري ، الأمر الذي يمنح نائبة الرئيس المنتخبة " كامالا هاريس" حق التصويت الفاصل فى المجلس ،وهو ما سوف يعطي السيطرة للديمقراطيين على مجلس الشيوخ ، بعد السيطرة الفعلية على مجلس النواب.

ومن جانبه ،تعهد الرئيس المنتخب "جو بايدن" يوم الجمة بإطلاق حزمة تحفيز ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكي ،والذي قال إنها ستكون بتريليونات الدولارات ،وأشار إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل يوم الخميس المقبل.