الاقتصاد

الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 4 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 4% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

 

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 4.1% إلى مستوي 24.32$ الأدنى منذ 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 25.35$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.49$. 

 

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 6.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي ، بفعل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 3.7% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 27.92$للأوقية ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.52 نقطة ، عاكسا استمرار ارتفاع العملة الأمريكية الواسع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

السبب الرئيسي فى مكاسب الدولار فى الوقت الحالي ، هو ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ، خاصة بعد انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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