شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن أعلى مستوى فى 11 شهرا بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى أوروبا والصين.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا قرابة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي 411.92 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بحوالي 3.0% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ،وتزايد آمال توسيع الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد الأكبر بالعالم بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، متخليا عن ذروة 11 شهرا ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، فى ظل تراجع معظم أسعار المعادن بالأسواق العالمية.

فى أوروبا تخضع معظم الدول الآن لأشد القيود الصرامة منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا بعد تسارع حالات الإصابة الجديدة بالعدوى ، وفقا لمؤشر أكسفورد للتشدد ،والذي يقيم عمليات حظر السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل المختلفة.

فى الصين ، قالت هيئة الصحة الوطنية يوم الاثنين إن البر الرئيسي فى البلاد شهد أكبر زيادة يومية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى أكثر من خمسة أشهر ، خاصة مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة فى مقاطعة "خبي" التي تحيط بالعاصمة بكين.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,826.69 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.5%.

وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 14,131.52 نقطة