شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة 11 شهرا بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ فى عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال الطلب فى الصين ، بعد أكبر زيادة يومية بالإصابة بفيروس كورونا فى البلاد فى أكثر من خمسة أشهر.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 2.0% إلى مستوي 51.58$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.61$، وسجل أعلى مستوي عند 52.68$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.2% إلى مستوي 55.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.26$ ، وسجل أعلى مستوي عند 56.32$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

عند تسوية الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 52.72$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3%.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 9% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأضخم خلال الأربعة أشهر الأخيرة إلى تعهد المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها النفطي خلال الشهرين المقبلين ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم، بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية.

قال وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" أن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بشكل طوعي خلال شباط/فبراير و آذار/مارس المقبلين ، لضمان المزيد من الاستقرار فى السوق.

خلال الأسبوع المنتهي فى الأول من كانون الثاني/يناير الجاري ، انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 485 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

فى الصين ، قالت هيئة الصحة الوطنية يوم الاثنين إن البر الرئيسي فى البلاد شهد أكبر زيادة يومية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى أكثر من خمسة أشهر ، خاصة مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة فى مقاطعة "خبي" التي تحيط بالعاصمة بكين.

وفى مدينة "شيجياتشوانغ" عاصمة خبي ومركز تفشي العدوى فى المقاطعة ، فرضت السلطات حالة الإغلاق على المدينة ،ومنعت الأشخاص والمركبات من المغادرة إلى مدن أخرى للحد من انتشار المرض.

وفى أوروبا تخضع معظم الدول الآن لأشد القيود الصرامة منذ الموجة الأولى للفيروس ، وفقا لمؤشر أكسفورد للتشدد ،والذي يقيم عمليات حظر السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل المختلفة.