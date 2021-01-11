أسهم تويتر تهوى 8% فى ألمانيا بعد تعليق حساب ترامب

القاهرة - سامية سيد - هوى سهم تويتر المدرج في ألمانيا ثمانية بالمئة في أولى جلسات الأسبوع بعد أن أوقفت الشركة نهائيا حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الجمعة.

قالت الشركة إن تعليق حساب ترامب، الذي له ما يربو على 88 مليون متابع، جاء بسبب خطر المزيد من العنف، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء.

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي المدرج في الولايات المتحدة ثمانية بالمئة أيضا في تعاملات هزيلة لما قبل فتح السوق صباح اليوم الاثنين.