الاقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13738 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4350 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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