شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13738 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4350 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.