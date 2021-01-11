شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين مدفوعة بارتفاع 10قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% رابحاً 46.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5619.28 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.07% رابحاً 64.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6132.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4609.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 8.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 261.5 مليون سهم بقيمة 48.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.55%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.83%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة، اجتماع مجلس الإدارة غداً الثلاثاء، وذلك لمناقشة عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من سالم عبد الله الحوسني.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بورصة الكويت، إيقاف التداول في أسهم شركة الصالحية العقارية (صالحية) اعتبارا من اليوم الاثنين، لحين التعقيب على خبر.

وفي سياق منفصل قالت شركة المركز المالي الكويتي، إنه تم قبول استقالة م.ر راغو من منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة البحوث، نافذة من تاريخ 27 فبراير المقبل.

كما أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن استقالة كارل رولاند ستومكي الرئيس التنفيذي-الإمارات، وذلك اعتباراً من 10 يناير، على أن يتولى أسامة الحمداني منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة.