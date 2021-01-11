شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يتراجع بمقدار قرشين فى البنوك المصرية.. ويسجل 15.59 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار الأمريكى الانخفاض بالبنوك المصرية، اليوم الاثنين، مسجلاً انخفاضا بمقدار قرش فى البنك الأهلى المصرى وفى البنك التجارى الدولى cib قرشين ليسجل لــ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه، و15.72 جنيه صباحا.

وعالميا فقد مؤشر الدولار حوالي 12% منذ بلغ ذروة ثلاثة أعوام في مارس بيد أنه يزيد بأكثر من 1.3 % عن قاع ثلاثة أعوام تقريبا الذي هوى إليه الاسبوع الماضي، وارتفع المؤشر 0.1 % إلى 90.418 يوم الاثنين.

ونزل الدولار الأسترالي واحدا بالمئة تقريبا إلى 0.7693 دولار أمريكي، إذ لم يتأثر بفعل الأداء القوي لمبيعات التجزئة المحلية لشهر آخر، وزاد الدولار أيضا 0.2 % إلى 6.4864 يوان بعد ضعف اعترى أسعار تسليم بوابة المصنع في الصين.