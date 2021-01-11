شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ترجح إعلان أسعار الغاز للمصانع قريبا واتجاه لخفض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجحت مصادر في القطاع الصناعى، إعلان أسعار الغاز للمصانع خلال وقت قريب جداً عبر اللجنة المشكلة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والممثل فيها وزارت الصناعة والمالية والبترول والكهرباء.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك اتجاها داخل اللجنة لخفض أسعار الغاز للمصانع بقيمة 50 سنت أو1 دولار، ليهبط سعر المليون وحدة حرارية إلي ما بين 4 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفق المعلومات المتاحة حتى الآن.

ومن جانبه قال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إنه تم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لخفض أسعار الغاز للمصانع إلي 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أن المجلس أبدى ترحيبه بالمقترح ودراسته وإعلان قرار في اسرع وقت، مرجحا اعلان أسعار الغاز قريبا جدا.

وأضاف هلال لليوم السابع، أن مجلس الوزراء أبدى ترحيبه بمقترح اتحاد المستثمرين، لافتاً إلى أن خفض أسعار الغاز للمصانع سيؤدي إلى خفض التكاليف على القطاع الصناعي، موضحاً" كانت موافقة مجلس الوزراء على خفض الغاز لقطاع صناعي واحد لكن مع مطالب الاتحاد أبدي المجلس استعداده للنظر في مطالب الخفض للقطاع الصناعي ككل.

ويشار إلى أن خفض سعر الغاز يقلل التكلفة الإنتاجية على المصانع وهو ما يجعلها تحافظ على وظائف القطاع، وكذلك يسهم خفض أسعار الغاز فى زيادة صادرات القطاع في ظل احتياج خارجي للمنتج المصري، لكن التكلفة الإنتاجية المرتفعة تقلل الطلب حاليا على الصادرات.

ولابد حماية الإنتاج المحلى من الممارسات المغرقة للمستوردين، والواقع الحالي للصناعة الوطنية ومنها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والصلب، يدفعنا دائما لدعم الصناعة لما لها من دور كبير في خلق الوظائف، وإتاحة منتجات للأسواق الداخلية إضافة إلى تصدير الفائض وهو ما يوفر العملة الصعبة ومن ثم ضبط الميزان التجاري لمصر.

القطاع الصناعي يمر بعدد كبير من التحديات التي من بينها، ارتفاع سعر بيع المليون وحدة حرارية المقرره 4.5 دولار، فهي لا تزال مرتفعة عن السعر العالمي، الأمر الذي يزيد من مطالب خفضها والبيع بالسعر العالمي.