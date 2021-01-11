العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف إلى آسيا فى فبراير

القاهرة - سامية سيد - أظهرت وثيقة تسعير اليوم الاثنين أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات فبراير المتجهة إلى آسيا إلى علاوة 1.10 دولار للبرميل إلى خامي عمان ودبي، بزيادة 70 سنتا عن الشهر السابق.

وجرى تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في شحنات فبراير ​​بخصم قدره 0.25 دولار عن خامي عمان ودبي، أي أعلى 40 سنتا عن الشهر السابق.

كما حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في شحنات الشهر ذاته بخصم 1.40 دولار عن خامي عمان ودبي، بزيادة 20 سنتا عن الشهر السابق.