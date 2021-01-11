الاقتصاد

هبوط هامشى لبورصة البحرين بجلسة الاثنين بضغوط تراجع 5 أسهم

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القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 418.2 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة انخفاض 6.20% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 5.38%، شركة زين البحرين بنسبة 2.52%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.60%، كما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.14% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني.

 

فيما ارتفعت أسهم المصرف الخليجي التجاري، مصرف السلام- البحرين، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2%، 1.35%، 0.51%، على التوالي.

 

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، شراء المساهم الرئيسي سالم صباح الناصر الصباح 2.1 مليون سهم لترتفع نسبة تملكه من 565.85 مليون سهم تعادل 5.86% إلى 567.9 مليون سهم تعادل 5.88% من البنك.

 

وفي سياق منفصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، تعيين فاطمة إبراهيم العمادي في منصب المستشار العام، وسكرتير مجلس الإدارة مسؤول الإلتزام وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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