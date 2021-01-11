شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 11284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2310 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13759 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3190 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1055 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العبوات الطبية.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، 839.6 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المالية والصناعية المصرية، الألومنيوم العربية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، 37730 سهم، 45 ألف سهم، 326.3 ألف سهم، 685.2 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4 آلاف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 391 سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، المجموعة المصرية العقارية، 326.3 ألف سهم، 115 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتامين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارت المالية، 5 آلاف سهم، 20 ألف سهم، 110 آلاف سهم، على التوالي.

وكانت أكدت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أنها ستتقدم بطلب للتحول من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وذلك فور الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال من 86.66 مليون جنيه إلى 110 ملايين جنيه، واستيفاء شروط التحويل.

كما أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، عن موافقة مجلس الإدارة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإضافة بعض الأغراض الجديدة، بإضافة نشاط تقديم الخدمات والاستشارات والحلول المتكاملة في مجال مواصفات الأقمار الصناعية وتشغيلها والأعمال المتعلقة بها، وإقامة القنوات الفضائية التليفزيونية.