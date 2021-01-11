شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 11-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 11-1-2021، مقارنة بأسعار أمس الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.73 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ48.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، مع صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي مما دفع العملة الأمريكية للارتفاع أمام منافسيها بينما هبط اليورو لأقل مستوى في أسبوعين. ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتولى منصبه في العشرين من يناير مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس، بإنفاق "تريليونات" على مساعدات إضافية للإغاثة من الجائحة.

وجاء سعر الدينار الكويتى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.49 جنيه للشراء.

51.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.73 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.77 جنيه.

51.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.87 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.36 جنيه للشراء.

51.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.70 جنيه للشراء.

51.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.70 جنيه للشراء.

51.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.66 جنيه للشراء.

51.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.42 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.