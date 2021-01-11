شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قطاعات تصعد ببورصة دبى بالختام على رأسها الاستثمار والخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.91% رابحاً 24.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2698.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 322 مليون سهم محققة ما قيمته 425 مليون درهم من خلال تنفيذ 5752 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.25%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.15%.

وقفز 17 سهما ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.37%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.04%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.94%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.8 مليون ورقة بقيمة 107.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة العربية للطيران، عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 14 يناير الجاري، وسيناقش المجلس الأمور الإدارية وسير العمليات التجارية بشكل عام ولا يوجد على جدول الأعمال ما له تأثير على سعر السهم.

وفي سياق آخر قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، إن مجلس إدارة الشركة، سيعقد يوم الأحد، الموافق 17 يناير الجاري، لمناقشة أنشطة وأعمال الشركة.