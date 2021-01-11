شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر 11 -1-2021.. عيار 21 يسجل 810 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى مصر مستهل تعاملات الأسبوع، استقرارا ملحوظا إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 810 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع استمرار استقرار الأسعار العالمية للذهب، ويتجه السعر العالمي للذهب ارتفاع طفيف.







عيار 24 سجل 925.25 جنيه. عيار 24 سجل 925.25 جنيه. عيار 21 سجل 810 جنيهات. عيار 18 سجل 764.25 جنيه. الجنيه الذهب 6840 جنيها. أونصة الذهب 1850 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

وتسجل أسعار الذهب اليوم عالميا ومحليا هبوطا كبيرا منذ مساء الأربعاء الماضى، على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالميا من 1913 إلى 1838 دولار، بقيمة تراجع 75 دولارا على المستوى العالمى، وفى مصر هبط الذهب من 850 إلى 810 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى السوق.

الهبوط الكبير فى سعر الذهب جاء بسبب ارتفاع كبير فى الدولار، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يعنى أن المستثمرين والمضاربين يبيعوا الذهب لجنى الأرباح، وتوجيه أموالهم إلى السندات، خاصة وأن ارتفاع السندات جاء بنسبة 1 % لأجل 10 سنوات، وهو أعلى ارتفاع للسندات الأمريكية منذ 9 أشهر تقريبا.

وسجل الذهب مطلع الأسبوع الماضى ارتفاعات تعتبر هى الأعلى للذهب خلال 8 أسابيع سواء على المستوى المحلى العالمى حتى يوم الثلاثاء فقط، حيث ، لكن بدءا من مساء الأربعاء بدأ الذهب رحلة هبوط كبيرة للغاية، بسبب إعلان عائد السندات الأمريكية، وعودة الدولار للصعود مجددا.