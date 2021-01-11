شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 11-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم ااثنين 11-1-2021، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي والجنيه المصرى مقابل الريال، وسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، فيما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.57 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 4.59 ريال سعودى.
ونزل اليورو إلى 1.2167 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر، بعد أن زاد إلى 1.2349 دولار الأسبوع الماضي.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.57 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 4.59 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 27.71 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 27.71 ين يابانى.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصري مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.
كما انخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 223.11 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 223.31 ريال.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 223.11 ريال بما يعادل 59.48$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 204.52 ريال بما يعادل 54.52$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 195.22 ريال بما يعادل 52.04$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 167.33 ريال بما يعادل 44.61$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 130.15 ريال بما يعادل 34.69$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 111.55 ريال بما يعادل 29.74$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,939 ريال بما يعادل 1,850$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,562 ريال بما يعادل 416.34$
سعر كيلو الذهب
بنحو 223,108 ريال بما يعادل 59,476$