الاقتصاد

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 11-1-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى اليوم الاثنين 11-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم ااثنين 11-1-2021، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي والجنيه المصرى مقابل الريال، وسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، فيما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.57 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 4.59 ريال سعودى.

 

وقال الخبراء في كومرتس بنك في مذكرة "ليس مفاجئا أن يُذكر التسارع الأخير في العائدات الحقيقة الأمريكية أسواق الصرف الأجنبي بإنهاء التركيز على التضخم وافتراض توجه أكثر شمولية في تقييم الدولار".

ونزل اليورو إلى 1.2167 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر، بعد أن زاد إلى 1.2349 دولار الأسبوع الماضي.

 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
  دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.57 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 4.59 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 27.71 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 27.71 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصري مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

 

 

 

كما انخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 223.11  ريال سعودى، مقابل سعره أمس 223.31 ريال.


وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  223.11 ريال  بما يعادل  59.48$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  204.52 ريال  بما يعادل  54.52$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.22 ريال  بما يعادل  52.04$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  167.33 ريال  بما يعادل  44.61$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  130.15 ريال  بما يعادل  34.69$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  111.55 ريال   بما يعادل  29.74$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,939 ريال   بما يعادل  1,850$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,562 ريال   بما يعادل   416.34$

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,108 ريال  بما يعادل 59,476$

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا