أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 11-1-2021

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم ااثنين 11-1-2021، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي والجنيه المصرى مقابل الريال، وسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، فيما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.57 ريال سعودي مقابل سعره أمس كان بـ 4.59 ريال سعودى.

وقال الخبراء في كومرتس بنك في مذكرة "ليس مفاجئا أن يُذكر التسارع الأخير في العائدات الحقيقة الأمريكية أسواق الصرف الأجنبي بإنهاء التركيز على التضخم وافتراض توجه أكثر شمولية في تقييم الدولار".

ونزل اليورو إلى 1.2167 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر، بعد أن زاد إلى 1.2349 دولار الأسبوع الماضي.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.