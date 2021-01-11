ارتفاع أسعار تصدير القمح الروسى قبيل فرض ضريبة على الصادرات

القاهرة - سامية سيد - قال محللون في معهد دراسات السوق الزراعية (إيكار) اليوم الاثنين إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت منذ أواخر عام 2020 قبيل فرض ضريبة على تصدير القمح.

وتهدف روسيا، وهي واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، إلى تثبيت أسعار المواد الغذائية من خلال تحديد حصة لتصدير الحبوب وفرض ضريبة على تصدير القمح من 15 فبراير إلى 30 يونيو .

وأفادت مذكرة لمعهد إيكار المعني بتقديم استشارات بأن سعر القمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة للتحميل من موانئ البحر الأسود للتوريد قبل منتصف فبراير بلغ 275 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة في مطلع هذا الأسبوع، بزيادة قدرها 13 دولارا عن نهاية عام 2020.

وبحسب رفينيتيف، بلغت أسعار القمح 275 دولارا للطن، بزيادة 18 دولارا عن أواخر 2020.

وأضاف محللو إيكار أن أسعار تصدير زيت دوار الشمس بلغت 1260 دولارا للطن في مطلع هذا الأسبوع، بزيادة 88 دولارا عن أواخر 2020.