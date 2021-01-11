شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند دعم القناة الصاعدة، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات إيجابية تدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا لا زلنا حياديين إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 0.7695 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7625 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي