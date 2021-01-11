شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت مستوى 55.00 ويبدأ محاولات تعافي الآن، يرافقه تخلّص مؤشر ستوكاستيك من العزم السلبي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 57.77، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 54.95 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.10 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد