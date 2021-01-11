شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 25.50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 22.87 كهدف سلبي تالي، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.80 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط