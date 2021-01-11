شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح الرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 1.33 نقطة ليستقر على سعر 219.62 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 216.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 232.81.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد