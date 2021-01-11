شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.50% بما يعادل -2.69 نقطة ليستقر على سعر 531.07 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 503.35، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 588.12.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه