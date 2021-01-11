شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يعزز من مكاسبه – تحليل – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 3.16% بما يعادل 7.42 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 242.46 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 244.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 262.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد