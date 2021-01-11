شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تواكب تنامي الطلب بتوسيع عملياتها في الأمريكيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدماتها من دون توقف إلى سياتل (اعتباراً من 1 فبراير/شباط) ودالاس وسان فرانسيسكو (اعتباراً من 2 مارس/آذار)، ما سيوفر لعملائها سفراً سلساً عبر دبي من وإلى الوجهات الشهيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

ومع إضافة هذه الوجهات الثلاث تصل شبكة طيران الإمارات في أمريكا الشمالية إلى 10 وجهات، ذلك أن الناقلة سبق أن استأنفت خدماتها إلى بوسطن وشيكاجو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جيه إف كيه، وتورنتو وواشنطن العاصمة.

وستعمل خدمة سان فرانسيسكو بمعدل 4 رحلات أسبوعياً بطائرات البوينج 777-300ER، بينما ستعمل خدمتا سياتل (أربع رحلات أسبوعياً) ودالاس (ثلاث رحلات أسبوعياً) بطائرات البوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين: 38 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و264 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وفي تطور آخر، ستوفر طيران الإمارات لعملائها مزيداً من الخيارات بزيادة عدد رحلاتها إلى نيويورك ولوس أنجلوس، وساو باولو. واعتباراً من 1 فبراير/شباط، ستسير الناقلة رحلتين يومياً إلى نيويورك «جيه إف كيه»، ورحلة يومية إلى لوس أنجلوس. ويمكن لعملاء طيران الإمارات متابعة سفرهم إلى مدن أمريكية أخرى عبر اتفاقيات الرمز المشترك مع طيران جيت بلو وخطوط ألاسكا الجوية.

وفي أمريكا الجنوبية ستشغل طيران الإمارات رحلة أسبوعية خامسة إلى ساو باولو (اعتباراً من 5 فبراير/شباط)، ما سيوفر للعملاء من وإلى البرازيل مزيداً من خيارات السفر عبر شبكة خطوطها الواسعة. كما سيتمكن عملاء طيران الإمارات من السفر عبر ساو باولو من وإلى 24 مدينة أخرى في البرازيل، من خلال اتفاقية الرمز المشترك مع الناقلة «غول GOL» واتفاقيتي الإنترلاين مع «أزول Azul» و«لاتام LATAM».

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بصورة آمنة وتدريجية عبر شبكتها، وتخدم حالياً 114 وجهة في القارات الست.

وحافظت دبي منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو/تموز، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات مستوى عالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فاعلية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

