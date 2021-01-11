شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرباص» تؤكد مرونتها في مواجهة الأزمات بتسليم 566 طائرة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تولوز: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إيرباص» عن تسليم 566 طائرة تجارية إلى 87 عميلاً خلال العام 2020، تماشياً مع خطة التعديلات المؤقتة على خطوط تصنيع وتجميع الطائرات التي أطلقتها في إبريل 2020، استجابةً لتفشي جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وبهدف التعامل مع التحديات التي فرضتها القيود على السفر الدولي، عمل فريق «إيرباص» على تطوير حلٍ مبتكر لتسليم الطائرات بشكل إلكتروني، والذي جرى استخدمه لأكثر من 25% على الطائرات التي جرى تسليمها خلال العام 2020، حيث يهدف الحل إلى تسليم الطائرات لشركات الطيران دون الحاجة لسفر فرقهم إلى مصانع التجميع النهائي لاستلام طائراتهم.

قال جيوم فيوري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»: «تمكنا من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا من تخطي التحديات التي فُرضت علينا في هذا العام، حيث عملت فرقنا بجهد مع كافة العملاء والموردين لمواجهة هذه الأزمة وتحقيق نتائج إيجابية. ونشكر شركاءنا والحكومات التي كان لها دور كبير في دعم القطاع خلال الفترة الأخيرة. واستناداً إلى عمليات التسليم لعام 2020، إننا متفائلون ولكن بحذر عندما نتطلع إلى عام 2021 رغم وجود الكثير من التحديات والشكوك على المدى القصير».

وفي عام 2020، سجلت شركة «إيرباص» أكثر من 383 طلبية جديدة منها 268 طلبية مؤكدة، مما يدل على استمرار شعبية طائراتنا في جميع قطاعات السوق. وسجلت طائرة A220 64 طلبية جديدة لتؤكد أنها الطائرة الرائدة ضمن فئتها. كما سجلت عائلة A320 296 طلبًا جديدًا بما فيها 37 A321XLR. وفي قطاع الهيكل العريض، سجلت إيرباص 23 طلبية جديدة بما في ذلك لطائرتان A330 و21 A350. وبلغ عدد الطلبيات المتراكمة لدى الشركة 7,184 طائرة بحلول نهاية عام 2020، وذلك بعد إلغاء 115 طلبية خلال العام. ومن المقرر أن تعلن شركة إيرباص عن النتائج المالية للعام 2020 في 18 فبراير 2021.