استقرار ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الذهب اليوم، الاثنين، استقراراً ملحوظاً في مستهل تعاملات الأسبوع.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر سجل 810 جنيهاً للجرام، مع استمرار استقرار الأسعار العالمية للذهب، ويتجه السعر العالمي للذهب ارتفاع طفيف.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 925.25 جنيه.

عيار 21 سجل 810 جنيهات.

عيار 18 سجل 764.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6840 جنيها.

أونصة الذهب 1850 دولار.

وقالت الصحيفة إن أسعار الذهب عالمياً ومحلياً تسجل هبوطاً كبيراً منذ مساء الأربعاء الماضي، على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب عالمياً من 1913 إلى 1838 دولار، بقيمة تراجع 75 دولاراً على المستوى العالمي، وفي مصر هبط الذهب من 850 إلى 810 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى السوق.