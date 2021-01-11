شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى 6 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى ستة أسابيع ، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، فى طريقها للتخلي عن التداول فوق حاجز 1,800$ للأونصة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.7% إلى 1,817.31$ الأدنى منذ 2 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,848.90$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,856.73$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات يوم الجمعة منخفضا قرابة 3.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بسبب تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 2.5% ،فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.52 نقطة ، عاكسا استمرار ارتفاع العملة الأمريكية الواسع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

السبب الرئيسي فى مكاسب الدولار فى الوقت الحالي ، هو ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ، خاصة بعد انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة.

انحسرت تلك التوترات عقب تصديق الكونغرس رسميا على فوز "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة ، بجانب نجاح الحزب الديمقراطي فى السيطرة على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب ، بعد الفوز بمقعدي الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,182.11 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي .