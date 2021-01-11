الاقتصاد

تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 11-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 11-1-2021، أمام الجنيه المصرى وسجل فى بالبنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك الإستثمار العربى سجل انخفاضا ليسجل 4.20 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

 

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية .


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

 

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه.

 

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.22 جنيه للشراء.

 

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه.

 

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.22 جنيه للشراء.

 

4.27 جنيه للبيع.

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.22 جنيه للشراء.

 

4.27 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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